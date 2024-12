Mondiali nuoto vasca corta Budapest 2024 | tutti gli italiani in gara

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per i Campionatidiin, in programma a(Ungheria) da martedì 10 a domenica 15 dicembre: di seguitogliin, giorno per giorno. La Duna Arena torna ad ospitare una rassegna iridata, questa volta dedicata alle gare nella piscina da 25 metri. Assenti molti big,e non, che hanno deciso di rallentare dopo la faticosa stagione olimpica, ma lo spettacolo di certo non mancherà. L’Italia si presenta al via con 28 atleti (12 donne e 16 uomini), pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore. Ecco il programma con tutte le gare con azzurri e azzurre al via.IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO: DATE, ORARI E TV: GLIINMARTEDÌ 10 DICEMBRE9.00 Batterie400 metri stile libero femminili: SIMONA QUADARELLA100 metri dorso femminili: SARA CURTIS, GIULIA D'INNOCENZO50 metri farfalla femminili: ELENA CAPRETTA, SILVIA DI PIETRO200 metri misti femminili: CHIARA DELLA CORTEStaffetta 4×100 metri stile libero femminile: ITALIA1500 metri stile libero maschili: LUCA DE TULLIO100 metri dorso maschili: CHRISTIAN BACICO, LORENZO MORA50 metri farfalla maschili: MICHELE BUSA200 metri misti maschili: ALBERTO RAZZETTIStaffetta 4×100 metri stile libero maschile: ITALIA17:30 Semifinali e Finali50 metri farfalla femminili – Semifinali: SILVIA DI PIETROStaffetta 4×100 metri stile libero femminili – Finale: ITALIA100 metri dorso maschili – Semifinali: CHRISTIAN BACICO, LORENZO MORA50 metri farfalla maschili – Semifinali: MICHELE BUSA200 metri misti maschili – Finale: ALBERTO RAZZETTIStaffetta 4×100 metri stile libero maschili – Finale: ITALIAMERCOLEDÌ 11 DICEMBRE9:00 Batterie100 metri stile libero femminili: SARA CURTIS, SOFIA MORINI800 metri stile libero femminili: SIMONA QUADARELLA100 metri rana femminili: BENEDETTA PILATO100 metri stile libero maschili: ALESSANDRO MIRESSI, LEONARDO DEPLANO100 metri rana maschili: SIMONE CERASUOLO, LUDOVICO BLU ART VIBERTIStaffetta 4×50 metri mista misti: ITALIA17:30 Semifinali e Finali100 metri stile libero femminili – Semifinali: SARA CURTIS, SOFIA MORINI800 metri stile libero femminili – Finale: SIMONA QUADARELLA100 metri stile libero maschili – Semifinali: ALESSANDRO MIRESSI, LEONARDO DEPLANO100 metri dorso maschili – Finale: LORENZO MORA100 metri rana maschili – Semifinali: SIMONE CERASUOLO, LUDOVICO BLU ART VIBERTI50 metri farfalla maschili – Finale: MICHELE BUSAStaffetta 4×50 metri mista misti – Finale: ITALIAGIOVEDÌ 12 DICEMBRE9:00 Batterie50 metri dorso femminili: SARA CURTIS100 metri misti femminili: CHIARA DELLA CORTEStaffetta 4×200 metri stile libero femminile: ITALIA400 metri stile libero maschili: LUCA DE TULLIO50 metri dorso maschili: LORENZO MORA200 metri farfalla maschili: ALBERTO RAZZETTI, ALESSANDRO RAGAINI100 metri misti maschili: ALBERTO RAZZETTI17:30 Semifinali e Finali50 metri dorso femminili – Semifinali: SARA CURTISStaffetta 4×200 metri stile libero femminile – Finale: ITALIA100 metri stile libero maschili – Finale: ALESSANDRO MIRESSI100 metri rana maschili – Finale: LUDOVICO BLU ART VIBERTI200 metri farfalla maschili – Finale: ALBERTO RAZZETTIVENERDÌ 13 DICEMBRE9:00 Batterie100 metri farfalla femminili: ELENA CAPRETTA100 metri farfalla maschili: MICHELE BUSA, SIMONE STEFANÌStaffetta 4×200 metri stile libero maschile: ITALIAStaffetta 4×50 metri stile libero mista: ITALIA17:30 Semifinali e Finali1500 metri stile libero femminili – Finale: SIMONA QUADARELLA50 metri dorso femminili – Finale: SARA CURTIS100 metri farfalla maschili – Semifinali: MICHELE BUSA, SIMONE STEFANÌStaffetta 4×200 metri stile libero maschile – Finale: ITALIAStaffetta 4×50 metri stile libero mista – Finale: ITALIASABATO 14 DICEMBRE9:00 Batterie50 metri stile libero femminili: SARA CURTIS, SILVIA DI PIETRO50 metri rana femminili: BENEDETTA PILATO50 metri stile libero maschili: LEONARDO DEPLANO, LORENZO ZAZZERI800 metri stile libero maschili: LUCA DE TULLIO50 metri rana maschili: SIMONE CERASUOLO, LUDOVICO BLU ART VIBERTI400 metri misti maschili: ALBERTO RAZZETTIStaffetta 4×100 metri mista misti: ITALIA17:30 Semifinali e Finali50 metri stile libero femminili – Semifinali: SARA CURTIS, SILVIA DI PIETRO50 metri rana femminili – Semifinali: BENEDETTA PILATO50 metri stile libero maschili – Semifinali: LEONARDO DEPLANO800 metri stile libero maschili – Finale: LUCA DE TULLIO50 metri rana maschili – Semifinali: SIMONE CERASUOLO, LUDOVICO BLU ART VIBERTI100 metri farfalla maschili – Finale: MICHELE BUSA, SIMONE STEFANÌ400 metri misti maschili – Finale: ALBERTO RAZZETTIStaffetta 4×100 metri mista misti – Finale: ITALIADOMENICA 15 DICEMBRE9:00 Batterie200 metri stile libero femminili: GIULIA D'INNOCENZO, SOFIA MORINI200 metri dorso femminili: GIULIA D'INNOCENZOStaffetta 4×100 metri mista femminile: ITALIA200 metri stile libero maschili: CARLOS D'AMBROSIO, ALESSANDRO RAGAINI200 metri dorso maschili: LORENZO MORA, CHRISTIAN BACICOStaffetta 4×100 metri mista maschile: ITALIA17:30 Semifinali e Finali50 metri stile libero femminili – Finale: SARA CURTIS, SILVIA DI PIETRO200 metri stile libero femminili – Finale: SOFIA MORINI50 metri rana femminili – Finale: BENEDETTA PILATOStaffetta 4×100 metri mista femminili – Finale: ITALIA200 metri dorso maschili – Finale: LORENZO MORA50 metri rana maschili – Finale: SIMONE CERASUOLO, LUDOVICO BLU ART VIBERTIStaffetta 4×100 metri mista maschili – Finale: ITALIA