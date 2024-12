Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 1-1, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: i brasiliani allungano nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT13-16 Lunghissimo l’attacco di Wallace. Ancora un ottimo servizio di Michieletto che aveva costretto iad una free ball su cui però Rychlicki non è riuscito a chiudere il punto.12-16 Ancora un primo tempo di Bartha che trova il mani out di Lucao. In precedenza un ottimo servizio di Michieletto che aveva messo in difficoltà la ricezione avversaria.11-16 Primo tempo di Bartha. Perin campo anche Acquarone.10-16 Wallace va a segno con l’attacco dalla seconda linea. In precedenza c’è stata un’ottima difesa delsu Michieletto che poi è stato murato.10-15 Lungo il servizio di Garcia.10-14 Muro vincente di Garcia sull’attacco in parallela di Vaccari.TIME OUT ITAS TRENTINO9-14 Ancora un ottimo servizio di Wallace.