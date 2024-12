Universalmovies.it - Emilia Perez | Dalle 10 nomination agli Golden Globes al nuovo trailer

Fresco delle 10 candidature ai prossimi, il film rivelazione del 2024 “” torna protagonista in rete con un.La pellicola diretta da Jacques Audiard si appresta a prendersi gli onori della cronaca anche nei riguardi del popolo italiano – dal 9 gennaio – e nell’attesa si mostra con unintensosi presenterà nelle sale italiane dopo aver vinto il Premio della giuria e del Premio per la miglior interpretazione femminile all’intero cast all’ultimo Festival di Cannes, ben 5 premi EFA (miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista, miglior montaggio, migliore sceneggiatura), e ottenuto come anticipato 10aiGlobe.IlNote di ProduzioneDa musical a film di narcotrafficanti, da storia di transizione a commedia d’amore, tutto cambia e tutto rinasce nel racconto di Jacques Audiard, sulle note delle musiche di Camille e Clément Ducol.