Oasport.it - Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 15 dicembre, streaming, italiani in gara

, domenica 15, sesta e ultima giornata deidiin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di un day-6 in cui godremo dello schedule di chiusura. In casa Italia il bilancio è di 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi e si proverà ad arricchire questo medagliere prima di salutare definitivamente quest’annata.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 9.00 E ALLE 17.30Ad aprire le danze saranno le batterie dei 200 stile libero donne in cui saranno impegnate Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini, a seguire nella medesima prova vedremo due giovani interessanti: Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini. D’Innocenzo iscritta anche nei 200 dorso donne, vedremo se li affronterà, mentre tra gli uomini in questa specialità saranno al via Lorenzo Mora e Christian Bacico.