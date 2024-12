Ilrestodelcarlino.it - Vestiti griffati contraffatti a Rimini: truffa da 20mila euro

, 14 dicembre 2024 – Era nata come operazione di contrasto allo spaccio ma, una volta intervenuti, gli agenti si sono trovati davanti a una attività irregolare di abiti. Ieri pomeriggio, la polizia locale ha arrestato due persone: una per il sospetto furto di un monopattino e l’altra per una sospetta attività di vendita di capi di vestiario con marchi falsi. Il sequestro ha riguardato oltre 400 tra giubbotti e giacche griffate non originali e altre 400 etichette falsificate, pronte per la contraffazione di altri capi. Il controllo delle divise comunali è iniziato il 13 dicembre, nel primo pomeriggio, durante un pedinamento di una persona a loro già nota, per quella che sembrava inizialmente una sospetta attività di spaccio. Gli agenti notano un via vai strano di alcuni giovani, che fanno visita a un appartamento, nella zona di via della Fiera.