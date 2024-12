Ilgiorno.it - Tribunale dei Minori di Milano: percorso di messa alla prova per il diciassettenne accusato di accoltellamento

Undidella durata di un anno e mezzo: è quanto stabilito daldeidi, per il diciasettenne che a inizio marzo aveva accoltellato un ragazzo di 19 anni fuori ddiscoteca Venus, in via Sant’Abbondio. Il, concordato con gli avvocati Andrea Crepazzi e Nicola Ronzoni, prevede una serie di condizioni. Innanzitutto la prosecuzione della scuola, all’interno della comunità in cui è stato collocato all’indomani dell’aggressione. Dopo un periodo passato all’interno della struttura vera e propria, ora il ragazzo è stato collocato in una struttura distaccata, ma sempre facente capocomunità e sotto lo stretto controllo degli educatori. Dovrà inoltre proseguire ildi sostegno psicologico e i lavori socialmente utili che gli sono stati assegnati, oltre a rimanere in contatto con i servizi sociali che lo stanno a loro volta seguendo.