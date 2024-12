Ilrestodelcarlino.it - Ponte Garibaldi: Mangialardi critica il progetto esecutivo approvato

: "Un affronto all’arte". Dopo la conferenza dei servizi che giovedì ha dato il via libera per la realizzazione deldel manufatto che tornerà a collegare la zona nord con quella sud della città, il capogruppo regionale del Pd Maurizioha voluto mostrare tutto il suo dissenso: "Olivetti ha confermato ciò che è stato negli ultimi quattro anni: il passacarte della Regione Marche, più attento a non mettere in difficoltà il presidente Acquaroli che ad adoperarsi per il bene della città – ha spiegato - a avallato la deturpazione perenne di uno dei paesaggi urbani più belli d’Italia, sopravvissuto a guerre e cataclismi di ogni genere, con un’infrastruttura autostradale. Un vero e proprio affronto all’arte, alla cultura, a quasi tre secoli di storia, ma anche a migliaia di cittadini, sia residenti sia turisti affezionati a Senigallia.