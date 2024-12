Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via del derby italiano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46 In questo torneo l’Itas Trentino ha vinto il girone B con due successi ed una sconfitta. I due netti successi contro gli iraniani dello Shahdab Yazd (25-12, 25-22, 25-21) e contro gli argentini del Ciudad Voley (25-22, 25-23, 25-16) hanno infatti permesso ai dolomitici di vincere il girone nonostante la sconfitta al tie-break contro i brasiliani del Sada Cruzeiro (25-19, 21-25, 25-18, 16-25, 12-15).20.43alperdi: Itas Trentino e Cucine Lubesi giocano l’accesso nella finale di domani. Ad attenderle c’è il Sada Cruzeiro che nel pomeriggio ha avuto la meglio del Foolad Sirjan Iranian in quattro set.20.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale di, seconda semifinale delperdi