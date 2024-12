Sport.quotidiano.net - Le prese di posizione della politica dopo la decisione della Prefettura di Bologna. "Non condividiamo lo stop ai tifosi»

La Pallacanestro 2.015 non potrà contare sull’apporto dei proprial PalaDozza dinel derby di stasera contro la Fortitudo e si registrano alcunedi. "Prendiamo atto con grande rammarico – afferma Kevin Bravi, assessore comunale allo sport –del Prefetto didi disporre, per motivi di ordine pubblico, il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena in occasionepartita tra Fortitudoed Unieuro Forlì. Si tratta di un provvedimento che rispettiamo, al pari dell’autorità che l’ha adottato, ma nonperché riteniamo che il tifo, quello sano e animato dal rispetto per l’avversario, sia un valore aggiunto per lo sport e la comunità che rapnta". "Vietare le trasferte aiè sempre una sconfitta per le parti coinvolte e per lo sport in generale – spiega il consigliere regionale Luca Pestelli di Fratelli d’Italia – e la passione sportiva coinvolge tante persone che nulla hanno a che fare con presunti episodi violenti.