Le Iene le anticipazioni di domenica 15 dicembre

Le, ecco ledi15Domani,15in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento del 2024 con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: i cantanti Benji e Fede.Tra i servizi della puntata: Enrico Rizzi, conosciuto sul web come uno degli animalisti più attivi della Penisola, è andato a trovare Carmela, nota sui social per essersi autoproclamata la “pescivendola più bella d’Italia” e fautrice di balletti all’interno della sua pescheria, in provincia di Napoli. L’incontro, già protagonista delle cronache di questi giorni, è nel servizio di Filippo Roma. A Bari, un tassista di 34 anni è stato vittima di una brutale aggressione durante un tentativo di rapina. Due passeggeri lo hanno colpito con un coltello, infliggendogli ferite al braccio, alla scapola e al viso, prima di essere arrestati grazie alle telecamere di sorveglianza.