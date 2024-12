Inter-news.it - Josep Martinez, esordio vicino con l’Inter? Una partita nel mirino

Scatta l’ora di? Il portiere spagnolo arrivato aldurante la sessione estiva di mercato, è pronto a fare il suoassoluto in maglia nerazzurra nelle prossime partite. Una in particolare.GRANDE OCCASIONE –, acquistato dalla scorsa estate col compito di sostituire Yann Sommer a partire dalla prossima stagione, fin qui ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. La presenza del portiere svizzero ha lasciato poco spazio al portiere. La sfida successiva alla Lazio, cioè quella di Coppa Italia contro l’Udinese in programma giovedì prossimo, rappresenta una chance importante per dimostrare il suo valore e guadagnarsi la fiducia di Simone Inzaghi. L’impatto dialnon è stato come molti si aspettavano, o probabilmente come lui stesso si aspettava.