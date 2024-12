Lanazione.it - Il bel Natale dell’Altotevere. Musica, presepi e mercatini

dilungo il corso e in piazza Garibaldi per tutta la giornata di domani, Retrò Christmas Edition, un appuntamento speciale a Città di Castello in vista delle festività che proporrà ai tifernati e ai turisti tante idee e occasioni per i regali. Sono circa 100 le prenotazioni di antiquari, collezionisti, rigattieri e hobbisti che porteranno in vetrina un’ampia scelta di articoli d’epoca e rarità. I commercianti del centro storico apriranno i negozi, in piazza Costa la Fabbrica di Cioccolato e in largo Gildoni la pista del ghiaccio. In Altotevere atmosfera da cartolina a Montone dove stamani alle ore 11, il complesso museale di San Francesco ospita la presentazione della guida turistica "Montone, un luogo da vivere" e dell’agenda Montone 2025. "Questa agenda non è solo un aiuto per organizzare le nostre giornate, ma anche un simbolo del nostro spirito di comunità", dice il sindaco Mirco Rinaldi.