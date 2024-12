Lettera43.it - I caffè parlanti e il bisogno urgente di socialità, nel totale disinteresse della politica

Da soli ma in compagnia. Alone together. È il titolo del noto saggio di Sherry Turkle scritto agli inizisocietà internettiana. Attualmente quello stato dell’essere, come individui e come membri attivisocietà, non è più un timore o un allarme. Bensì una realtà drammaticaquale, però, non abbiamo quasi più consapevolezza.Evidenti segnali di ritirata sociale delle personeSono tanti e purtroppo ben noti i segnali di ritirata sociale delle persone, di cattivo stato delle infrastrutture sociali, di chiusura nei ristretti ambiti familiari e amicali (le confort zone). Ciò in un contesto di un generale e crescente sentimento di non appartenenza (, sindacale, associativa) e di difesa, quasi armata,propria vita privata e quotidiana. Siamo giunti stabilmente, come certificato dalle ultime elezioni regionali (affluenza in Liguria ed Emilia-Romagna sotto il 50 per cento e Umbria al 52 per cento) alla maggioranza del partito del non voto.