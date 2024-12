Laprimapagina.it - “Alaska baby” è il nuovo album di Cesare Cremonini

«”San Luca” è una preghiera laica, universale, che parte da Bologna per arrivare a tutti, in qualunque parte d’Italia».Lo ha esternatosulla canzone “San Luca” che è già un classico, nel quale abbraccia la voce leggendaria di Luca Carboni, una delle 12 del”.Si parla di rinascita e redenzione, di terra e di cielo, con in mezzo una grande pianura, che fa paura e ci attrae come un oceano in cui annegano le speranze e i sogni dei ragazzi.«Sono migliaia infatti le “Madonne di San Luca” del nostro Paese, dove ognuno ha la sua collina, il suo santuario o soltanto il luogo del cuore dove andare a rifugiarsi e camminare per ritrovare se stesso – ha confidato – Tra me e Luca oggi non si può parlare di una semplice collaborazione artistica ma di una amicizia profonda e silenziosa che ora, grazie a questa canzone, si è fatta così profonda da farsi musica.