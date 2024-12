Zonawrestling.net - WWE: Rob Van Dam non ha lottato a NXT perché infortunato

I fan di Rob Van Dam erano al settimo cielo quando, durante l’episodio di NXT all’ECW Arena del mese scorso, la leggenda era tornata a farsi vedere nel palazzetto che lo aveva reso celebre. Purtroppo, però, gli appassionati sono rimasti delusi dal vedere che il mago della 5-Star Frog Splash non è stato molto coinvolto nel, anzi, ha solamente partecipato in un angle. Il motivo dietro questa scelta è stato rivelato da Sabu, collega di RVD in ECW, durante un’intervista.Parlando al CovalentTV, Sabu ha parlato dell’apparizione di Van Dam a NXT e ha detto:“Rob Van Dam. Parlo ancora con lui, quasi tutti i giorni. Abbiamo parlato tutti i giorni nelle ultime due settimane, in particolare da quando ha fatto lo show a NXT. Erae non poteva lottare.”