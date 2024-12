Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto sulla provinciale. Morto 65enne di Russi, due feriti

Si sono svolti ieri nella chiesa arcipretale dii funerali di Vincenzo Giustra, pensionatoresidente atragicamente deceduto nell’incidente stradale avvenuto domenica scorsa. Nel pomeriggio dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in cui si sono verificate copiose precipitazioni in tutta la Romagna, l’uomo alla guida della propria vettura stava percorrendo in direzione Faenza la stradanumero 4 a Prada quando, per cause al vaglio dei carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino, è entrato in collisione con altri due veicoli che sopraggiungevano dalla parte opposta. Un impatto violentissimo che è costato la vita ale ha avuto come conseguenza anche il ferimento di altre due persone che viaggiavanovettura entrata in collisione frontalmente. A quanto si apprende, invece, sarebbe illesa la persona che conduceva il terzo mezzo coinvolto nel sinistro stradale.