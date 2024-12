Anteprima24.it - Salerno Ponteggi ’92, a Matierno arriva Torino Teen Basket

Tempo di lettura: 2 minutiScontro salvezza importante per ritrovare punti, fiducia ed autostima. La’92 si prepara ad ospitare ledomani sera, sabato 14 dicembre, al PalaSilvestri – Itsvil Arena. Palla a due alle 19:30, dirigeranno l’incontro gli arbitri Marco Guarino e Marco Palazzo di Campobasso.Sono 4 i punti per le piemontesi, che non vincono dal blitz del 2 novembre sul parquet di Benevento. Era la quinta giornata, mentre il campionato èto all’undicesima. La serie di sconfitte consecutive pervede quella contro Sanga Milano dello scorso weekend come più recente. Anche l’ultimo hurrà delle granatine èto a scapito delle sannite, all’ottava giornata. Reduce da due ko di fila in trasferta (a Cagliari e a Broni), la squadra di coach Gennaro Di Lorenzo cercherà di invertire la rotta tornando a giocare davanti al pubblico amico.