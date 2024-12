Quotidiano.net - Romanzo criminale, dal libro all’opera lirica: il Freddo su, il Dandi giù. È la Magliana di qualità

Roma, 13 dicembre 2024 – E perché no? L’idea del Maggio musicale fiorentino di commissionare un’opera tratta dadi Giancarlo De Cataldo, librettizzata da sé medesimo e musicata da Nicola Piovani, sembra promettente. Si tratta di uno dei libri italiani di maggior successo degli ultimi vent’anni (2002, per la precisione) e ha già funzionato come film e come serie televisiva. Esattamente, sia pure su tutt’altro registro, come Il nome della rosa di Umberto Eco, la cui versionerealizzata da Francesco Filidei debutterà alla Scala nella prossima stagione. Del resto, sono rare le opere su soggetti originali. Il teatro musicale è sempre stato un aspiratutto, che arraffava storie di successo e le trasformava in opere di successo ancora maggiore con una prontezza stupefacente, specie nell’epoca ante Internet.