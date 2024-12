Ilrestodelcarlino.it - Mostra di presepi di Claudio Ladurini al Rivoli Boutique Hotel di Firenze

In attesa che a Pievepelago riapra per le Feste lapermanente deidel fiumalbino(nella foto piccola), nei giorni scorsi è stata inaugurata una suabenefica al prestigiosodi. "Il presepe – dice– è un esercizio di bellezza, ingegno, creatività e tradizione. Per la 13ma volta espongo auna mia personalediall’in piazza Santa Maria Novella fino all’Epifania. Dal 22 dicembre aprirò la miapermanente di 30 opere a Pievepelago nella Chiesolina di piazza Ricci, con nuovi quadri e più ampliata".è noto non solo per la perizia con cui realizza i suoi, ma anche per la delicata inventiva di porre alcune sue Natività in contesti attuali come la guerra in Ucraina, l’accoglienza del Papa ai poveri, il presepe in un reparto Covid, quello coi migranti ecc.