Quotidiano.net - Medici del Mondo: donazioni natalizie per portare cure mediche in zone di guerra

Che stress il Natale è un progetto di beneficenza didel(MDM), grazie al quale è possibile effettuare una donazione perun medico lì dove non c’è. Tre le modalità di beneficenza: 30 euro per l’acquisto di cinque kit igienici per le persone che vivono in Italia in condizioni di vulnerabilità, 50 euro per una visita per un paziente in una delle cliniche mobili didelin Ucraina, 80 euro per garantirea due persone ferite dai bombardamenti a Gaza. 'Che stress il Natale', slogan semplice con cui l’associazione vuole ribaltare la narrazione per cui le Festività siano stressanti. Le lamentele a Natale non conoscono fine e MDM vuole sensibilizzare, facendo comprendere che ciò che viene definito stress, in realtà stress non è, mostrando realmente cosa significhi vivere le Feste in condizioni di vita complesse e precarie.