LIVE – Sprint maschile Hochfilzen 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Latestualedella10km di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Dopo il primo appuntamento a Kontiolahti (Finlandia), il massimo circuito internazionale si sposta in Austria, dove ad aprire le danze è il format di gara più corto. Il francese Eric Perrot va a caccia di un altro grande risultato per mantenere il pettorale giallo, ma i norvegesi Sturla Holm Laegreid e Johannes Boe non rimarranno di certo in disparte. A rappresentare l’Italia ci sono Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari. Si preannuncia spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 14.20 di venerdì 13 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladiper non perdersi davvero alcuna emozione.