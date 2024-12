Ilprimatonazionale.it - La cartapesta, il presepe ed il Natale: l’importanza del messaggio

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente scritto di Roberto Giordano Anguilla, vicesindaco di Lecce IPNLecce, 13 dic – Non va dimenticatadella Natività, della sua suggestiva carica emotiva ed il rimando ai valori tradizionali della famiglia. Già, la famiglia intesa come agente di socializzazione e strumento per la coesione tra esseri che si amano e non si presentano isolati alla complessità della vita. Il, fatalmente, ci porta a questa speranza, di tenere viva questa istituzione occidentale che è la famiglia. Il multiculturalismo rischia di annebbiare le nostre radici cristiane ed occidentali, altresì vi è il rischio di dimenticare alcune arti che materializzano tali valori. Veniamo alla. Quest’ultima autentico vessillo dell’artigianato leccese che va difeso e rilanciato sempre di più, assieme alla manualità’ degli antichi mestieri.