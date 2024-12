Sport.quotidiano.net - Il Mantova a Bolzano va a caccia della prima vittoria in trasferta. Formazioni e diretta tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilvuole conquistare in casa di un Sudtirol affamato di punti (con Castori all’esordio in panchina) laesterna stagionale. L’impegno che attende i virgiliani, sabato alle 15 insu Dazn, non si preannuncia affatto semplice, ma mister chiede ai suoi giocatori di riprendersi i punti lasciati al Pisa: “Andiamo acon la convinzione di invertire il trend in– è la premessa dell’allenatore biancorosso – Si tratta di una sfida, ma non decisiva. Dobbiamo proseguire sullo stesso livello di prestazioni, cercando di dare il massimo in partita e di dedicare maggiore attenzione agli episodi che possono decidere la gara. Con il Pisa, anche se alla fine il risultato non è arrivato, abbiamo disputato una buona prova, come i giocatori hanno potuto vedere nell’approfondimento di questa settimana.