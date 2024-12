Bankitalia taglia le stime | la crescita si ferma allo 05%

Lanotiziagiornale.it - Bankitalia taglia le stime: la crescita si ferma allo 0,5%

Voluto o meno, èa fornire l’assist al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in tema di. Se il ministro continua a parlare di un Pil al +0,7% quest’anno, ci pensa la Banca d’Italia a spiegare come sia possibile: basta citare il dato grezzo, quello che non considera le effettive giornate lavorative del 2024. E così la promessa ribadita soltanto giovedì da Giorgetti può diventare quantomeno giustificabile: il Pil crescerà dello 0,7%. Ma, in realtà, le cose non stanno proprio così. Perché quest’anno lasarà dello 0,5% e poi nel triennio successivo intorno all’1% (di media), trainata dalla ripresa dei consumi e delle esportazioni. Lecontenute nelle proiezioni macroeconomiche disono state formulate sui dati corretti per gli effetti di calendario.