Babbo Natale in moto e tanti doni alle case famiglia Santa Rita di Prato

, 13 dicembre 2024 - Una lodevole e simpatica iniziativa in occasione del prossimoè sicuramente quella ideata da un gruppo di amici pratesi, tra i quali vogliamo ricordare Denny Braccini e Valentina Tosi che ne hanno illustrato i dettagli.Natarley, sarà una piccola parata diincicletta, che partiranno domenica 22 dicembre da Chiesanuova e si fermeranno presso le, in Via Clitunno10,45 circa, e l’altra sosta alla Casadei Cappuccini un’ora più tardi, portando piccoliagli ospiti che abitano presenti nelle strutture. Il gruppo sarà di una quindicina di biker su Harley Davidson. Durante il tragitto per le destinazioni stabilite, sfileranno per le vie di, da via Strozzi a via Bologna, Viale Galilei, Piazza Ciardi, le Piazze Mercatale e San Marco, Viale della Repubblica, Via Borgo Valsugana fino ai Cappuccini.