Iltempo.it - A FarWest il "verminaio" di Striano & Co e la fabbrica dei dossier: l'anticipazione

Leggi su Iltempo.it

In un'Italia di spioni e di spiati, il rischio di finire nel mirino di chi agisce in modo illecito è sempre più alto., grazie a un hacker etico, dimostrerà stasera quanto sia facile entrare nella vita delle "vittime" con un click e come i nostri dati possano poi essere venduti all'interno del dark web. Nel nostro Paese proliferano gli investigatori privati. Che cosa possono fare? Che strumenti hanno? Quali sono le richieste che ricevono? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali la puntata del programma di approfondimento giornalistico condotto da Salvo Sottile cercherà di fornire risposte. Ma non solo. Al centro dell'appuntamento c'è anche l'inchiesta della procura di Perugia sui presuntiaggi del tenente della Guardia di Finanza Pasqualee del magistrato Antonio Laudati, che sta facendo emergere un quadro preoccupante per le istituzioni.