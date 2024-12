Secoloditalia.it - Trump persona dell’anno secondo “Time”. E su Meloni rilancia: “Persona e leader fantastica”

Leggi su Secoloditalia.it

“È, è unae una”. Donald, appena indicato comeda, ha confermato la sua stima per Giorgia, rispondendo a una domanda della corrispondente da New York di Class Cnbc in occasione del suono della campanella sul floor del New York Stock Exchange. La cronista ha chiesto al presidente eletto degli Stati Uniti se avesse un messaggio per la premier italiana, ricevendo in risposta la conferma delle parole che aveva già affidato al New York Post appena qualche giorno fa, all’indomani dell’incontro a Parigi nel corso delle cerimonie per la riapertura di Notre Dame. “She is great”, ha dettoin quella occasione. “Io amo l’Italia”, ha aggiunto The Donald, rispondendo poi a una domanda della corrispondente di Class Cnbc su quale messaggio volesse mandare al nostro Paese.