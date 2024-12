Ilfattoquotidiano.it - Pioggia di donazioni per Mangione, sospetto killer dell’ a.d. di UnitedHealth. E c’è anche il merchandising “Ceo Hunter”

Il giovane statunitense Luigiè stato ormai ufficialmente accusatoomicidio di Brian Thompson, amministratore delegato del colosso delle assicurazioni medichecare. Ma le manifestazioni di sostegno al suo gesto non si placano. Non sono solo i commenti sui social che giustificano, quando non celebrano, l’assassinio, ora ci sonolea favore diche hanno cominciato ad affluire su conti dedicati. Più di di mille versamenti per finanziare la sua difesa legale in giudizio sono state raccolte in poche ore, accompagnate, di nuovo, da parole di incoraggiamento e ringraziamento.Mercoledì la polizia di New York ha invitato i manager delle altre assicurazioni a stare attenti poiché, dopo l’uccisione di Thomspon, in rete è circolata una lista di altri potenziali bersagli.