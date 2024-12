Liberoquotidiano.it - Pari opportunità: Ascani, 'Angela Bottari combattente che ha reso Italia più civile'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “era una, alla quale dobbiamo un impegno per leggi che hannoil nostro un Paese più: l'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore, la tutela delle persone trans, la scelta di includere il reato di violenza sessuale nel titolo dei delitti contro la persona e non contro la morale". Lo ha affermato la vicepresidente della Camera, Anna, nel corso della presentazione a Montecitorio del libro “. Storia di una donna libera”."Credeva nella potenza dell'azione comune, sempre con i piedi ancorati e saldi nel presente. E lo sguardo al domani, alle nuove generazioni. È a questa lezione -ha detto ancora- che la politica deve guardare in un'epoca di immediatezza e gratificazioni istantanee ed effimere.