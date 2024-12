Iltempo.it - Nato verso obiettivo spesa militare al 3% Pil entro il 2030

I membri europei dellastanno discutendo la possibilità di aumentare l'dell'alleanza atlantica per lain difesa al 3% del Pil in occasione del vertice annuale previsto per il prossimo giugno a L'Aia. Lo svela il Financial Times, citando quattro fonti coinvolte nei colloqui preliminari. I faccia a faccia riservati, iniziati durante la ministeriale Esteri dell'alleanza la scorsa settimana, prevedono per ora un impegno a breve termine per raggiungere il 2,5% per poi puntare,il, a undel 3%, secondo tre delle fonti coinvolte. «Con tutti i compiti che ci attendono, in termini di difesa dell'Ucraina e dei requisiti minimi di capacità della, questa discussione si presenterà comunque, indipendentemente da ciò che accadrà, e il prossimo vertice sarebbe il momento perfetto per affrontarla», ha dichiarato un funzionario tedesco, aggiungendo che un impegno a raggiungere il 3% rappresenterebbe anche un «buon segnale per gli Stati Uniti d'America e per Trump».