Puntomagazine.it - M5S, Villani: “Stop ai fondi PNRR per la bretella Agropoli-Eboli, avevamo ragione”

La Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno: “Un progetto sbagliato e superfluo, ivengano utilizzati per la Stazione Vesuvio Est”“Lodeciso dal Cipess aideldestinati allaautostradalerappresenta una conferma importante di quanto il Movimento 5 Stelle sostiene da sempre: si tratta di un progetto inutile, non prioritario e potenzialmente dannoso per il nostro territorio. Questa decisione è un passo fondamentale per evitare sprechi e orientare le risorse pubbliche verso interventi realmente utili e sostenibili. Il nostro territorio non ha bisogno di nuove colate di cemento, ma di opere che rispondano alle necessità effettive della comunità e siano rispettose dell’ambiente. Questodeve servire da lezione per il futuro”, dichiara Virginia, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Salerno.