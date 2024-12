Metropolitanmagazine.it - Il capo dell’Fbi si dimette, Trump: “Un grande giorno per l’America”

L’annuncio delle dimissioni del direttore, Christopher Wray, è stato l’ultimo, e inevitabile, passo del potere enorme del presidente eletto Donald.Mercoledì Wray ha dichiarato che sirà alla fine dell’amministrazione Biden, il mese prossimo, per evitare che l’ufficio venga risucchiato ancora più in profondità nella politica con un dramma sulla successione, dal momento cheha già scelto un sostituto.esulta per l’addio delWray«A mio avviso, questo è il modo migliore per evitare di trascinare l’Fbi ancora più a fondo nelle polemiche, rafforzando al contempo i valori e i principi che sono così importanti per il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro», ha affermato Wray davanti ai dipendenti nella sede centrale.Per i sostenitori di, l’uscita di Wray rappresenterà un altro momento di trionfo dopo il ritorno politico del presidente eletto in mezzo a casi penali che un tempo minacciavano non solo la sua carriera politica, ma anche la sua libertà.