Fonseca attacca il suo Milan | Se non diamo tutto è difficile Con chi ce l’ha il tecnico

(Adnkronos) – Pauloè a un passo dalla qualificazione al prossimo turno di Champions con il suo, ma dopo la vittoria a San Siro contro la Stella Rossa ha sorpreso tutti: “Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene e insegnare alla squadra. Non so se tutti in squadra possono dire questo. Abbiamo l’ambizione di arrivare qui e dare. e non l’abbiamo fatto”. Parole sorprendenti per il momento, meno se si considera la schiettezza mostrata fin qui dalnei suoi primi mesi ao. Ilha agguantato la vittoria contro la Stella Rossa grazie al gol di Abraham nel finale, ma a fine partitaha posto l’attenzione sull’atteggiamento dei suoi ai microfoni di Sky: “Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dareper questa maglia, le cose sono difficili.