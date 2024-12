Laprimapagina.it - Flusso93 tornano con “Casino”: il nuovo singolo del gruppo

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildeidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 6 dicembre.“” deiè un urlo di libertà per chi non si accontenta di vivere nel silenzio, ma vuole fare rumore, sfidare ogni regola e farsi notare. Con il contributo di Evan 017, il brano dipinge notti di pura energia, dove ogni istante diventa un’avventura unica e irripetibile. I due rapper ci portano dentro un turbine di emozioni, tra macchine che sfrecciano, strade affollate e serate che sembrano non finire mai. È il racconto di undi amici che trasforma ogni momento in una sfida contro la monotonia, abbracciando l’energia del presente. Spiega l’artista a proposito delbrano: “Questo brano è il nostro modo di dire che la vita va vissuta al massimo, senza paura di essere chi siamo.