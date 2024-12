Crisi dell’auto il commissario Séjourné | Daremo uno shock alla domanda di nuove vetture

Leggi su Open.online

Stéphaneha scelto l’Italia per la sua prima trasferta nelle vesti dieuropeoProsperità eStrategia Industriale. Sarà il 39enne francese, insiemespagnola Teresa Ribera, a gestire l’iniziativa su cui più punta il nuovo esecutivo comunitario, ossia il Clean Industrial Deal, la strategia per rilanciare la competitività del Vecchio Continente e aiutare le imprese ad affrontare la transizione ecologica ed energetica. Ursula von der Leyen ha promesso che il piano sarà presentato nei primi cento giorni di mandato, ma ancora ci sono pochissimi dettagli su come funzionerà. A fornire qualche indizio è proprio, che oggi – giovedì 12 dicembre – ha fatto tappa a Milano per un punto stampa con i giornalisti prima di incontrare il ministro Adolfo Urso e diversi rappresentanti di Confindustria, tra cui i vicepresidenti Stefan Pan, Lucia Aleotti e Marco Nocivelli.