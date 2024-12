Linkiesta.it - Cinque tradizioni culinarie natalizie per cinque continenti

Poche occasioni come il Natale sono in grado di unire le persone intorno a una tavola. Ormai non (più) solo festa religiosa, ma vero e proprio momento di celebrazione laica di fine anno o, per i più cinici, simbolo assoluto del consumismo capitalista. Dall’Europa alle Americhe, passando per Africa, Asia e perfino Oceania, il 25 dicembre è una data segnata in rosso sul calendario di molti: e se Babbo Natale non arriva proprio dappertutto, quel che è certo è che a ogni latitudine c’è una pentola sul fuoco e una ricetta preparata per un’occasione speciale.Lechon Kawali (Filippine, Asia)Gli addobbi natalizi a Shanghai e Bangkok non mancano, ma non bisogna farsi ingannare: nel Sud Est Asiatico il Natale non è una ricorrenza ufficiale. A meno che la destinazione non siano le Filippine, dove il Natale si chiama (anche) Pasko e le celebrazioni iniziano a settembre, quando le case e le strade iniziano a essere decorate a festa.