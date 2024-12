Oasport.it - Calendario Mondiali nuoto vasca corta oggi in tv: orari 12 dicembre, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

, giovedì 12, terza giornata dei2024 diin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare da cui ci si aspetta qualcosa di rilevante, in considerazione dei tanti record del mondo siglati nei primi due giorni nella capitale magiara. In casa Italia si spera di arricchire il proprio medagliere, attualmente fermo a due argenti.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 9.00 E ALLE 17.30Si comincerà alle 09.00 con le batterie dei 50 dorso donne con Sara Curtis. Si spera che la giovane piemontese abbia recuperato le energie, dopo aver faticato non poco a gestire gli sforzi delle staffette e dei 100 stile libero nelle prime due giornate. A seguire ci sarà Lorenzo Mora, reduce dal sesto posto dei 100 dorso e desideroso di fare meglio.Nei 200 farfalla uomini grandi attese sul ritorno indi Alberto Razzetti.