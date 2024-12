Ilrestodelcarlino.it - Abbandonate o parcheggiate male? Bici rimosse

Prosegue a San Benedetto l’attività di rimozione delleclettein modo irregolare. Si tratta in particolar modo dei velocipedi agganciati a pali della luce e ringhiere. Lunedì mattina, durante le operazioni di pulizia in viale De Gasperi in preparazione di un evento natalizio previsto per domenica, sono stateben 44clette collocate in aree non consentite. Qualcuno, in Comune, l’ha già definita "la strage dellein sosta". Ma i numeri delle rimozioni non sono comunque bassi anche per quanto riguarda i periodi precedenti. Dall’inizio dell’anno, specialmente nella zona centro-nord della città, sono statecirca 150clette. Il vicesindaco Tonino Capriotti ha fatto il punto della situazione in tal senso: "Quella di lunedì con 44è stata un’operazione particolare dal momento che rientrava in una serie di interventi finalizzati al ripristino dello stato di decoro dell’area, ma è vero che malgrado abbiamo messo numerose rastrelliere, soprattutto nelle zone più interessate dal fenomeno, ci sono tante persone che continuano ad appoggiare leclette a ringhiere e pali della segnaletica o della luce".