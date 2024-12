Liberoquotidiano.it - Statkraft inaugura il nuovo headquarter a Milano in Foro Buonaparte

, il più grande produttore di energie rinnovabili d'Europa e leader del mercato dell'energia pulita, rafforza il suo legame conilin60 La cerimonia si è tenuta nella mattinata di martedì 10 dicembre, alla presenza dell'Ambasciatore di Norvegia Johan Vibe. I nuovi uffici sono situati in uno storico edificio al numero 60 dicostruito nella seconda metà del 1800 in una delle zone più centrali e strategiche della città. La nuova sede dipotrà accogliere oltre 90 professionisti, sviluppandosi su cinque piani e una superficie complessiva di 1.600 metri quadrati, che include open space, meeting room e una sala conferenze, oltre a spazi aperti dedicati alla condivisione. Gli ambienti sono stati studiati per incontrare le nuove esigenze lavorative, che richiedono spazi adatti al lavoro in team e alla collaborazione.