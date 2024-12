Ilfattoquotidiano.it - Scontro Pd-Nordio sul calendario della polizia penitenziaria: “Immagine di violenza”. Il ministro difende il lavoro e i dem protestano – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tra i deputati del Pd e ilGiustizia, Carlo, durante il question time. In particolare, tramite la deputata Debora Serracchiani, i dem hanno chiesto conto aldel, ricco di “immagini di“, come agenti con le armi in mano.Immediata la risposta di, che ha tirato fuori il concetto di “giustizia“: “La giustizia ha la bilancia e la spada. La bilancia senza spada sarebbe impotente, occorre coniugare entrambe le cose. Nell’Inno di Mameli l’elmo di scipio è l’elmo di Scipione non dei vigili del fuoco, la coorte era la compagnia dell’esercito romano. La spada è la custodelegge, la nostra, che lavora purtroppo in condizioni difficili vista lanei loro confronti, ha il diritto dirsi”.