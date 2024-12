Lapresse.it - Omicidio Ceo UnitedHealthcare, avvocato Mangione: “Non ho visto prove che sia lui il killer”

“Non hoalcuna prova” che sia lui il. Lo ha detto Tom Dickey, il legale di Luigi, accusato di avere ucciso il ceo diBrian Thompson. L’, nel corso di una conferenza stampa, ha riferito di avere consigliato adi dichiararsi non colpevole. Dickey, come fatto ieri in aula, ha ribadito la sua opposizione alla richiesta di estradizione perdalla Pennsylvania allo Stato di New York.: “Ho stabilito con lui un forte legame”Dickey ha aggiunto di avere “stabilito un forte legame” cone di esserne “lieto”. Nel corso della conferenza stampa, il legale si è detto “ansioso si procedere e di potere aiutare” il ragazzo.si oppone a estradizione a NY, negata la cauzioneNella serata di ieri si è conclusa l’udienza al tribunale di Altoona, in Pennsylvania, nella quale Luigisi è opposto all’estradizione nello Stato di New York.