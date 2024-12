Notizie.com - Liste d’attesa, lontananza dalle strutture e costi eccessivi: oltre 2 milioni e mezzo di italiani rinunciano alle cure

Lunghedelle, orari scomodi e. Per uno o più di questi motividi persone negli ultimi 2 anni hanno rinunciato a curarsi.La fotografia drammatica è stata restituita dall’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata internazionale della copertura sanitaria universale che ricorre domani 12 dicembre. Il tema è al centro dell’agenda internazionale e uno dei target degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile per il 2030.di(CANVA FOTO) – Notizie.comSecondo l’Organizzazione Mondiale alla Sanità la protezione finanziaria si è progressivamente ridotta. 2 miliardi di persone in difficoltà economiche e 1,3 miliardi di individui sono spinti verso la povertà a causa deiper la salute che sono costretti a sostenere.