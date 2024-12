Ilrestodelcarlino.it - "Il soldato senza nome" di Claudio Ripalti: anteprima al cinema Rosebud con Stefano Muroni

Girato in tutta a sua prima parte all’ex Opg di Reggio Emilia, "Il", con la regia di, è presentato stasera alalle 21. In sala il protagonista del film,, che ha inoltre partecipato alla scrittura della sceneggiatura e ha prodotto la pellicola insieme a Valeria Luzi, anche lei presente. "Si tratta di una storia vera – ha spiegato– Quella delsemplice Ferruccio Mambrin, che durante la Prima Guerra Mondiale fugge dalle retrovie e si finge pazzo per salvarsi dal fronte. All’ospedale manicomiale di Ferrara subisce terapie violente e viene considerato disertore. Sono di Ferrara e avevo sentito parlare di Gaetano Boschi, il primo psichiatra che diagnosticò le nevrosi di guerra, le gravi conseguenze post traumatiche sulla psiche umana.