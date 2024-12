Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 11 dicembre: Champions League ed Europa League

Leggi su Ilveggente.it

di11, si chiude la sesta giornata della fase a girone unico dellacon nove partite in programma, in campo Bologna, Milan e Juventus.Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la sesta giornata della fase a girone unico di, riflettori puntati in modo particolare su Juventus-Manchester City e Borussia Dortmund-Barcellona. La squadra allenata da Thiago Motta è in difficoltà ma ha l’occasione di affrontare uno dei City più problematici della gestione Guardiola, che non riesce ad invertire la rotta né in coppa né in campionato.Idi11ed(LaPresse) – IlVeggente.it Potremmo assistere dunque ad una gara più equilibrata del previsto, in cui l’attacco stitico dei bianconeri probabilmente si sbloccherà contro una difesa, quella inglese, che nell’ultimo mese e mezzo ha subito una valanga di gol ed ha collezionato a malapena un clean sheet.