361magazine.com - Grande Fratello, l’ipotetica prossima mossa degli autori (c’entra Lorenzo). Il rumor

Leggi su 361magazine.com

, il piano attuato daglidel reality show: si cercano ex fiamme diSpolverato. Il motivo emerso dall’indiscrezioneSpolverato continua ad essere il protagonista di questa nuova edizione del realty show. Dopo l’avvicinamento con Helena, la relazione con Shaila e i vari scontri,fa parlare di sé da quando ha iniziato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata la mamma di Shaila Gatta ha fatto una sorpresa a sua figlia dove in diretta si è esposta anche su. I preziosi consigli di mamma Luisa per la ballerina hanno fatto molto discutere dentro e fuori la Casa suscitando anche qualche dubbio che ha mandato in tilt Shaila.Leggi anche, Luca sbotta verso Tommaso: il motivo del rimproveroLa nuova indiscrezione: ex fiamme diverso l’ingresso?sta giocando o è davvero innamorato di Shaila? Il concorrente ogni giorno conferma di essere molto preso dalla splendida ballerina partenopea ma tra qualche settimana qualcosa potrà cambiare in Casa? Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato quale potrebbe essere ladel reality show.