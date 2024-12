Ilrestodelcarlino.it - Giovanni Morsiani punta alla presidenza Fijlkam con esperienza e innovazione

forte sulla sua lungadirigenziale il faentino, vicepresidente vicario dellae numero uno del settore lotta, nella corsafederale che vede in campo anche Ezio Gamba. L’elezione del prossimo 21 dicembre è sempre più vicina e per chi ha dedicato al comparto quasi mezzo secolo di vita, dai tempi dei primi consigli direttivi nella sede del Club Atletico Faenza in poi, è lecito aspirare al piano più alto del quartier generale di Ostia Lido. "Ci vorranno le famose quattro ‘C’: competenza, conoscenza della materia, consenso e.fortuna – scherza, pupillo del compianto presidente Matteo Pellicone –. I sondaggi commissionati ci danno una certa fiducia: il gradimento in ottica presidenziale tocca la quota del 76% nella sezione lotta, del 67% nel judo e del 56% nel karate con proiezioni in ascesa".