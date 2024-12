Ilrestodelcarlino.it - Condanna a due anni per Tiziano Lovisolo dopo gli scontri alla manifestazione pro Palestina a Roma

Il tribunale dihato a duein rito abbreviato, pena sospesa,, il 24enne arrestatogliavvenuti lo scorso 5 ottobreper laa piazzale Ostiense. I giudici della quarta sezione collegiale hanno disposto l’immediata liberazione del giovane, che si trovava agli arresti domiciliari. Per, accusato di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, la Procura della Repubblica aveva chiesto la convalida e il trasferimento in carcere, ma il giudice per le direttissime ha deciso di convalidare l’arresto disponendo i domiciliari. Il pm aveva poi chiesto una pena di 3e quattro mesi. Nelle fasi di colluttazione durante gli, un poliziotto era rimasto ferito, riportando la frattura del bacino con una prognosi di 45 giorni.