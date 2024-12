Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, ammazzato in un attentato a Kabul il ministro Haqqani: era un simbolo del potere talebano

Il “botto” che ha fatto sussultareoggi ha portato morte, distruzione, e un colpo all’immagine del “nuovo corso” dei talebani nella gestione dell’. Khalilche si occupava di rifugiati e rimpatri, ha perso la vita, investito da una esplosione che lo ha sorpreso proprio dinanzi alla sede del ministero, nella capitale. A confermarlo è stata una fonte del governo all’agenzia Afp.Lo smacco, per i talebani, è doppio: dal punto di vista della sicurezza, perchè essere colpiti in questo modo denota falle non da poco nella capacità di controllare, e per il personaggio coinvolto, esponente di primo piano del clan. Khalil era il fratello di Jalaluddin, signore della guerra e fondatore della rete omonima, e zio di Sirajuddindegli Interni, uno dei nemici più acerrimi degli americani.