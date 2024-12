Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns e la OG Bloodline a Raw per il debutto su Netflix?

La WWE si prepara a un cambiamento epocale, guidato da. Durante l’episodio di SmackDown del 6 dicembre, Michael Cole ha annunciato la prima finestra di trasferimenti nella storia della WWE, un’iniziativa rivoluzionaria pensata per riorganizzare le superstar tra Raw, SmackDown e NXT.Secondo quanto riportato da PW Nexus,e la sua OGche include Sami Zayn e gli Usos, dovrebbero fare un clamoroso passaggio a Raw.Questo cambiamento strategico si allinea con i piani della WWE per ildi Raw su, previsto per il 6 gennaio 2025. La mossa coincide con la transizione dalla WWE Network, che terminerà ufficialmente il 1° gennaio. Fonti indicano chestia giocando un ruolo importante nella definizione della finestra di trasferimenti, assicurandosi che Raw diventi un appuntamento imperdibile per gli spettatori della piattaforma streaming.