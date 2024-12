Ilveggente.it - Salisburgo-PSG, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Salisburgo-PSG è una partita valida per la sesta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Quando mancano tre turni al termine della fase a girone unico il PSG di Luis Enrique è clamorosamente fuori dalle prime 24. Ad oggi, dunque, i parigini andrebbero incontro ad una bruciante eliminazione che farebbe parecchio rumore. Ci sono ancore tre partite da giocare, tuttavia, per provare a staccare quantomeno il pass per i playoff di qualificazione agli ottavi di finale. Salisburgo-PSG, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico (Ansa) – Ilveggente.it Tre "finali" per i pluricampioni di Francia in carica, in cui non sono ammessi passi falsi: Salisburgo, Stoccarda e Manchester City. Il PSG cercherà di mettere fine al digiuno di vittorie nella massima competizione continentale – l'ultimo successo, risicatissimo, è stato quello con il Girona nella prima giornata – già in Austria, con l'obiettivo di raggiungere quota 7 punti (i transalpini adesso ne hanno 4) e rimanere attaccato al "treno" degli spareggi.